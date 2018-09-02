Песков об убийстве Захарченко: Последствия будут неизбежные

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что последствия гибели главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко будут неизбежные.

«Вторая трагическая новость, я имею в виду гибель в результате террористического акта Захарченко. Это тоже трагическое событие, ушел из жизни мужественный человек, его предательски убили. Последствия будут достаточно неизбежные», - сказал Песков.

В пятницу, 31 августа, в результате взрыва кафе «Сепар» погиб глава ДНР Александр Захарченко. По словам представителя военного ведомства ДНР, приказ на убийство Александра Захарченко мог отдать Порошенко.