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Песков об убийстве Захарченко: Последствия будут неизбежные

2 сентября 2018, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]

Песков об убийстве Захарченко: Последствия будут неизбежные
wikipedia.org

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что последствия гибели главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко будут неизбежные.

«Вторая трагическая новость, я имею в виду гибель в результате террористического акта Захарченко. Это тоже трагическое событие, ушел из жизни мужественный человек, его предательски убили. Последствия будут достаточно неизбежные», - сказал Песков.

В пятницу, 31 августа, в результате взрыва кафе «Сепар» погиб глава ДНР Александр Захарченко. По словам представителя военного ведомства ДНР, приказ на убийство Александра Захарченко мог отдать Порошенко.

 

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