Удивительное устройство. Гибкий смартфон в виде свитка покоряет Сеть

Все новое это хорошо забытое старое. Пусть не совсем в прямом смысле, но это утверждение подтвердили канадские разработчики высокотехнологичных девайсов. Они создали гибкий смартфон, который позаимствовал свою форму у древних манускриптов. В Сети появилось видео уникального гибкого гаджета, который смело можно назвать устройством нового поколения.

Гаджет станет универсальным, заменив и телефон, и планшет, будет оснащен 7,5 дюймовым настолько гибким дисплеем, что он сможет сворачиваться в трубочку. Разрешение экрана 2K.

Сообщается, что цилиндр разработан с помощью технологий 3D-принтера. А пользователь может раскрутить гаджет и в полный вид, или держать свернутым, как телефонную трубку.