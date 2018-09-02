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Удивительное устройство. Гибкий смартфон в виде свитка покоряет Сеть
2 сентября 2018, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]
Все новое это хорошо забытое старое. Пусть не совсем в прямом смысле, но это утверждение подтвердили канадские разработчики высокотехнологичных девайсов. Они создали гибкий смартфон, который позаимствовал свою форму у древних манускриптов. В Сети появилось видео уникального гибкого гаджета, который смело можно назвать устройством нового поколения.
Гаджет станет универсальным, заменив и телефон, и планшет, будет оснащен 7,5 дюймовым настолько гибким дисплеем, что он сможет сворачиваться в трубочку. Разрешение экрана 2K.
Сообщается, что цилиндр разработан с помощью технологий 3D-принтера. А пользователь может раскрутить гаджет и в полный вид, или держать свернутым, как телефонную трубку.
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