По всей России прошли митинги против пенсионной реформы
2 сентября 2018, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]
Во множестве городов Российской Федерации сегодня, 2 сентября, начались митинги против пенсионной реформы. Протестные выступления были запланированы в 40 регионах страны.
В Москве акции против повышения пенсионного возраста, согласованные с властями, прошли на улице Маши Порываевой и проспекте Сахарова (КПРФ), а также на Суворовской площади ("Справедливая Россия").
В Санкт-Петербурге мероприятие, также согласованное с властями, состоялось на площади Ленина у Финляндского вокзала. В Пскове митинг оппозиции против пенсионной реформы провели в "гайд-парке" на Четырех углах.
Акции прошли во Владивостоке, в Петропавловске-Камчатском, Екатеринбурге, Новосибирске. Митингующие собрались на акции протеста в Барнауле, Симферополе, Астрахани: люди требуют проведения референдума.
Напомним, правительство предложило повысить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин – с 55 до 63. Чуть позднее Владимир Путин предложил смягчение реформы.
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