По всей России прошли митинги против пенсионной реформы

Во множестве городов Российской Федерации сегодня, 2 сентября, начались митинги против пенсионной реформы. Протестные выступления были запланированы в 40 регионах страны.

В Москве акции против повышения пенсионного возраста, согласованные с властями, прошли на улице Маши Порываевой и проспекте Сахарова (КПРФ), а также на Суворовской площади ("Справедливая Россия").

В Санкт-Петербурге мероприятие, также согласованное с властями, состоялось на площади Ленина у Финляндского вокзала. В Пскове митинг оппозиции против пенсионной реформы провели в "гайд-парке" на Четырех углах.

Акции прошли во Владивостоке, в Петропавловске-Камчатском, Екатеринбурге, Новосибирске. Митингующие собрались на акции протеста в Барнауле, Симферополе, Астрахани: люди требуют проведения референдума.

Напомним, правительство предложило повысить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин – с 55 до 63. Чуть позднее Владимир Путин предложил смягчение реформы.