Ученые создали чудо-таблетку, которая способна продлить жизнь до 150 лет

Исследователи из университета Южного Уэльса разработали чуду-таблетку, которая путем перепрограммирования клеток может заставить регенерировать внутренние органы. Препарат способен пролить жизнь человека до 150 лет, считают ученые.

Как пишет издание Daily mail, новый метод антистарения уже был пробован на грызунах. Явные признаки вернувшейся молодости наблюдались у 6 особей, которые вернулись к состоянию молодых самцов. Но это еще не все. Один из исследователей признался, что на свой страх и риск испробовал на себе действие лекарства. Его биологический возраст снизился на 24 года, то же самое произошло и у его 79-летнего отца.

«Метод может позволить людям регенерировать органы, и даже дает возможность страдающим параличом снова двигаться, осталось провести официальные испытания на человеке в течении 2-х лет», - утверждает один из авторов разработки доктор Синклер. Именно эти исследование помогут выяснить, насколько безопасна сама чудо-таблетка и нет ли у препарата побочных эффектов.

Насколько известно, основой открытия является молекула никотинамидаденина динуклеотида (NAD), которая генерирует энергию в организме человека.