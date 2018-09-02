Съемки саги «Гардемарины IV» развернутся в Крыму, рассказала С. Дружинина
2 сентября 2018, 14:15 [ «Аргументы Недели» ]
Съемки приключенческой саги «Гардемарины IV», действие которой развернется, в том числе, и в Крыму, запланированы на полуострове осенью 2018 года и весной-летом 2019 года, пишут "Аргументы недели-Крым".
Об этом в Евпатории рассказала режиссер-постановщик фильма Светлана ДРУЖИНИНА, пишет «РИА Крым».
По ее словам, Севастополь станет основной съемочной площадкой, съемки также будут проходить в других регионах Крымского полуострова.
В фильме полуостров будет изображать Крым периода второй Русско-турецкой войны.
События новой части фильма будут происходить в 1787 году, а основными действующими лицами станут дети гардемаринов из первых частей.
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