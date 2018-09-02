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Похоронная неделя
2 сентября 2018, 13:17 [«Аргументы Недели», Дмитрий ГРУНЮШКИН ]
На этой неделе в разных концах мира будут хоронить или уже похоронили трех очень разных людей. В США хоронят сенатора Джона Маккейна. Сбитый летчик, который долгие годы провел в плену вьетнамцев, которых бомбил. Но потом очень многое сделавший для нормализации отношений своей страны с бывшими врагами. Отчаянный ястреб и открытый враг России.
Но даже в своей ненависти к нам остававшийся честным и чуравшимся откровенной подлости. Лучший друг новой Украины, положивший массу усилий на то, чтобы привести к власти тех, кто там сейчас, оторвать Киев от Москвы, и если для этого нужно утопить в крови отдельные территории, то так тому и быть. Как говорится, проблемы индейцев шерифа не волнуют.
В Донецке предадут родной земле Александра Захарченко. Человека неоднозначного, сложного, противоречивого, неудобного. Мужика. Шахтера. Воина. Лидера мятежной республики, восставшей против киевской хунты. Он не боялся риска. На него уже неоднократно совершались покушения. Но он оставался одним из всех и продолжал жить, как жил. Что это – непозволительная беспечность, или провал охраны – уже неважно. Его убили. Не смогли одолеть в бою – ударили исподтишка. Теперь он в одном ряду с Моторолой, Гиви, Мозговым и многими другими, убитыми из-за угла «сепарами».
Еще одного уроженца Донбасса хоронят в Москве. Кто-то считает Иосифа Кобзона главой музыкальной мафии, кто-то клеймит символом застойной эстрады. Но всем приходится признать, что это был символ. Глыба. Человечище. Он был не фигурой эпохи, он сам был – эпоха. Человек сильный, бесстрашный, титан. Такого не представишь поющим на корпоративе. Он предпочитал петь в Чернобыле перед ликвидаторами, в Афгане перед бойцами, в Донецке перед ополченцами. Не оглядывался на угрозы мелких шавок. Не опускал глаза перед убийцами в театральном центре на Дубровке.
Три человека. Трое похорон. На прощание с Кобзоном пришли Путин и Медведев. На похороны Захарченко они, по понятным причинам, прибыть не могли. Но письмо Путина в день убийства не оставляет никаких сомнений в том, на чьей он стороне. И то, что в непризнанную ДНР прибыл официальное лицо России – глава Крыма Аксенов – говорит о том, с кем сейчас Россия. А президент Украины Порошенко отправился на похороны Маккейна с верноподданническим визитом, засвидетельствовать почтение и покорность. В день, когда по надеждам на мирное решение его собственными киллерами был нанесен смертельный удар, он стоит у гроба одного из тех, кто привел его страну к кровавому хаосу.
Можно добавить, что в этот день состоялись еще одни похороны. Похороны Минских соглашений. Потому что со стороны ЛНР и ДНР их подписывали Плотницкий и Захарченко, как частные лица. Плотницкий больше не руководит Луганской республикой. Захарченко убит. Те, кто окажется на их месте, никому никаких обещаний не давали. И руководители России и Украины четко дали понять, кому из них важнее Донбасс.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
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