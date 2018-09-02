Путин и Медведев приехали на церемонию прощания с Кобзоном

Проходящую сегодня в Москве церемонию прощания с выдающимся российским певцом Иосифом Кобзоном посетили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Главный голос Советского Союза» Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни после многолетней борьбы с онкологическим заболеванием. Гражданская панихида проходит в эти минуты в Москве, в Концертном зале имени Чайковского.

Люди нескончаемым потоком несут цветы к гробу с телом Иосифа Давыдовича, чтобы отдать дань уважения великому артисту. Траурную церемонию посетили в том числе президент России Владимир Путин и премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев.

Владимир Путин почтил память Иосифа Кобзона минутой молчания. Затем президент РФ возложил цветы к подножию гроба артиста и принес свои соболезнования вдове умершего, Нинель Михайловне Кобзон, сообщает РИА Новости.