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Бабченко раскритиковали за пост про смерть Захарченко и Кобзона
2 сентября 2018, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]
Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали журналиста Аркадия Бабченко за его крайне неоднозначный пост про смерть певца Иосифа Кобзона и главы ДНР Александра Захарченко.
Бабченко в своей записи прокомментировал недавние сообщения о смерти Кобзона и Захарченко, сопроводив свои высказывания видеороликом.
"Хор Александрова, Кобзон, Захарченко. "Я люблю тебя, жизнь". Удачных всем выходных. Хотя и так уже неплохо", - написал Бабченко.
К посту он приложил видеозапись, на которой Кобзон и Захарченко совместно с хором имени Александрова исполняют песню, название которой фигурирует в посте.
Напомним, 64 артиста этого хора трагически погибли в декабре 2016 года в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ над Черным морем. Иосифа Кобзона не стало 30-го августа, а Александра Захарченко - 31-го.
Большинство пользователей отнеслись к такому поступку Бабченко крайне негативно и обвинили Аркадия в цинизме. Журналисту напомнили о бренности бытия, выразив убеждение, что раскаленная сковорода для него определенно уже готовится.
Кое-кто из комментирующих предположил, что журналиста, вполне вероятно, "пустят в расход" его же "приятели-бандеровцы". По мнению других - он уже "мертв при жизни".
Напомним, журналист Аркадий Бабченко прославился и стал интернет-мемом после того, как инсценировал собственную гибель при помощи Службы безопасности Украины.
Хор Александрова, Кобзон, Захарченко.— Старшина Запаса (@StarshinaZapasa) 31 августа 2018 г.
"Я люблю тебя, жизнь".
Удачных всем выходных.
Хотя и так уже неплохо. pic.twitter.com/PmIly46pC6
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