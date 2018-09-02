Бабченко раскритиковали за пост про смерть Захарченко‍ и Кобзона

Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали журналиста Аркадия Бабченко за его крайне неоднозначный пост про смерть певца Иосифа Кобзона и главы ДНР Александра Захарченко.

Бабченко в своей записи прокомментировал недавние сообщения о смерти Кобзона и Захарченко, сопроводив свои высказывания видеороликом.

"Хор Александрова, Кобзон, Захарченко. "Я люблю тебя, жизнь". Удачных всем выходных. Хотя и так уже неплохо", - написал Бабченко.

К посту он приложил видеозапись, на которой Кобзон и Захарченко совместно с хором имени Александрова исполняют песню, название которой фигурирует в посте.

Напомним, 64 артиста этого хора трагически погибли в декабре 2016 года в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ над Черным морем. Иосифа Кобзона не стало 30-го августа, а Александра Захарченко - 31-го.

Большинство пользователей отнеслись к такому поступку Бабченко крайне негативно и обвинили Аркадия в цинизме. Журналисту напомнили о бренности бытия, выразив убеждение, что раскаленная сковорода для него определенно уже готовится.

Кое-кто из комментирующих предположил, что журналиста, вполне вероятно, "пустят в расход" его же "приятели-бандеровцы". По мнению других - он уже "мертв при жизни".

Напомним, журналист Аркадий Бабченко прославился и стал интернет-мемом после того, как инсценировал собственную гибель при помощи Службы безопасности Украины.