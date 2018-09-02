Больше ста двадцати тысяч людей приняли участие в церемонии прощания с главой Донецкой народной республики Александром Захарченко, погибшим в результате теракта. Таковы официальные данные.









Церемония прощания была заявлена на девять утра. Однако уже в восемь часов площадь перед зданием Донецкого театра оперы и балета была заполнена людьми. Очередь растянулась на несколько сотен метров. И люди все прибывали. К одиннадцати утра согласно официальным данным поклониться погибшему пришли 120 тысяч человек.









Первыми с Александром Захарченко смогли проститься представители официальных делегаций . Отдать дань памяти прибыл Президент Южной Осетии. Кроме того, в Донецк прибыли представители российского политического истеблишмента.









Ранее было заявлено участие в траурных мероприятий главы республики Крым Сергея Аксенова и депутата Госдумы Натальи Поклонской. К девяти утра прибыть они не успели. В момент подготовки текста их визит был анонсирован на 13:00.









Простившись с Александром Захарченко представители официальных делегаций отправились к кафе «Сепар», чтобы возложить цветы.















































