"Аргументы недели" показали видео внутри кафе после убийства А. Захарченко

У «Аргументов недели» появилось видео, снятое внутри кафе «Сепар» сразу после взрыва, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко.









Все помещение в осколках, на полу кровь. Таким кафе «Сепар» выглядит внутри после взрыва, в результате которого погиб Александр Захарченко. В распоряжении АН появилось видео, снятое на месте, где произошел теракт.









Убийство главы ДНР произошло накануне. На входе в кафе «Сепар» было заложено безоболочное взрывное устройство. Убийца привел его в действие дистанционно в момент, когда туда только-только зашел глава Донецкой народной республики.









«Закладка была в осветительном приборе возле входа», — рассказал корреспонденту АН представитель силовых структур, знакомый с обстоятельствами произошедшего: «Она была установлена таким образом, что зона поражения просматривалась с улицы террористом».

По другим данным взрывчатка была заложена в межплиточном пространстве под самым потолком.



