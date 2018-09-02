"Аргументы недели" показали видео внутри кафе после убийства А. Захарченко
2 сентября 2018, 11:31 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
У «Аргументов недели» появилось видео, снятое внутри кафе «Сепар» сразу после взрыва, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко.
Все помещение в осколках, на полу кровь. Таким кафе «Сепар» выглядит внутри после взрыва, в результате которого погиб Александр Захарченко. В распоряжении АН появилось видео, снятое на месте, где произошел теракт.
Убийство главы ДНР произошло накануне. На входе в кафе «Сепар» было заложено безоболочное взрывное устройство. Убийца привел его в действие дистанционно в момент, когда туда только-только зашел глава Донецкой народной республики.
«Закладка была в осветительном приборе возле входа», — рассказал корреспонденту АН представитель силовых структур, знакомый с обстоятельствами произошедшего: «Она была установлена таким образом, что зона поражения просматривалась с улицы террористом».
По другим данным взрывчатка была заложена в межплиточном пространстве под самым потолком.
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