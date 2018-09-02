В церемонии прощания с Захарченко примут участие Н. Поклонская и С. Аксенов

В церемонии прощания с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики Александром ЗАХАРЧЕНКО, которая состоится 3 сентября, ожидается участие главы РК Сергея АКСЕНОВА, а также ряда крымских политиков, пишут "Аргументы недели-Крым".

По информации министерства иностранных дел ДНР, Крым также будут представлять, депутаты Госдумы Андрей КОЗЕНКО и Наталья ПОКЛОНСКАЯ, члены Совета Федерации Ольга КОВИТИДИ и Сергей ЦЕКОВ.

Кроме того, планируется, что в Донецк прибудут делегации из Южной Осетии, Абхазии, самопровозглашенной Луганской народной республики а также ряд российских политиков.

Напомним, 31 августа глава непризнанной Донецкой народной республики Александр ЗАХАРЧЕНКО погиб в результате взрыва в кафе «Сепар». В администрации ДНР взрыв назвали террористическим актом. В Симферополе 1 сентября прошла акция памяти ЗАХАРЧЕНКО, в которой приняли участие глава Крыма Сергей АКСЕНОВ, а также депутаты и общественность.