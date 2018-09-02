Путин поздравил работников нефтегазовой отрасли с праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником, отметив особую роль отрасли в истории государства.

Официальное обращение опубликовано на сайте Кремля. Глава государства отметил важность того, что сегодня отрасль находится на подъеме и наращивает свой потенциал.

По его словам, на протяжении многих лет Россия занимает лидирующие позиции по производству углеводородов, вносит огромный вклад в обеспечение мировой энергобезопасности.