Путин поздравил работников нефтегазовой отрасли с праздником
2 сентября 2018, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником, отметив особую роль отрасли в истории государства.
Официальное обращение опубликовано на сайте Кремля. Глава государства отметил важность того, что сегодня отрасль находится на подъеме и наращивает свой потенциал.
По его словам, на протяжении многих лет Россия занимает лидирующие позиции по производству углеводородов, вносит огромный вклад в обеспечение мировой энергобезопасности.
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