В ДНР открыли границу с Россией
2 сентября 2018, 09:33 [ «Аргументы Недели» ]
На донецко-российской границе снят режим ограничения движения, введенный в связи с произошедшим накануне терактом.
Граница ДНР была закрыта около суток. Не пропускали ни автобусы, ни автомобили. В Донецкой народной республике проходили мероприятия по антитеррору. Спецслужбы ловили причастных к теракту, в котором погиб глава республики Александр Захарченко.
Глава Донецкой народной республики был убит в кафе «Сепар», которое находится в центре Донецка. Александр Захарченко пришел туда, чтобы помянуть Иосифа Кобзона. Взрыв прогремел в тот момент, когда политик входил в помещение. Согласно официальным заявлениям погиб еще один человек и девять пострадали.
Временно исполняющим обязанности главы Донецкой народной республики был назначен Дмитрий Трапезников. Он занимает должность первого вице-премьера правительства официального Донецка.
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