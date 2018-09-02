В ДНР открыли границу с Россией

На донецко-российской границе снят режим ограничения движения, введенный в связи с произошедшим накануне терактом.

Граница ДНР была закрыта около суток. Не пропускали ни автобусы, ни автомобили. В Донецкой народной республике проходили мероприятия по антитеррору. Спецслужбы ловили причастных к теракту, в котором погиб глава республики Александр Захарченко.

Глава Донецкой народной республики был убит в кафе «Сепар», которое находится в центре Донецка. Александр Захарченко пришел туда, чтобы помянуть Иосифа Кобзона. Взрыв прогремел в тот момент, когда политик входил в помещение. Согласно официальным заявлениям погиб еще один человек и девять пострадали.

Временно исполняющим обязанности главы Донецкой народной республики был назначен Дмитрий Трапезников. Он занимает должность первого вице-премьера правительства официального Донецка.