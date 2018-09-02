В Донецке начинаются траурные мероприятия

Церемония прощания с погибшим главой ДНР Александром Захарченко состоится в Донецком театре оперы и балета.

С самого утра часть улиц в центре Донецка была уже перекрыта. Сотрудники ГИБДД направляли автомобили в объезд. Патрули были усилены бойцами спецназа. Взрывотехники МЧС проверяют окрестности на наличие возможных закладок с взрывными устройствами.

В девять утра в Донецком театре оперы и балета состоится церемония прощания с Александром Захарченко. Глава Донецкой народной республики погиб в результате теракта. Назначенное на сегодня траурное мероприятие может собрать тысячи людей.

Ранее заявлялось о возможном приезде в Донецк российских политиков. Кроме того, планируется приезд делегаций из соседней Луганской народной республики, Южной Осетии и Абхазии.