Убийцами Александра Захарченко могли быть диверсанты ГУР

На Донбассе режим чрезвычайного положения. Спецслужбы ищут причастных к убийству главы Донецкой народной республики.

Автобусы, следующие в Донецк, с автостанций уходят с задержкой. Водители созваниваться с коллегами, чтобы выяснить дали добро на въезд-выезд на границе России и ДНР, или нет.

Не дозвонившись, они выходят в рейс: "Поедем, наверное," - сказал корреспонденту АН водитель рейса Севастополь - Донецк. По его словам границы закрыты, Донецкая контрразведка шерстит всю республику: "Никого не выпускают и не выпускают. Но деваться все равно некуда. Будем стоять на границе, если что."

Как пояснил корреспонденту АН сотрудник донецкой контрразведки на условиях анонимности, в настоящий момент ведутся активные поиски всех причастных к группе, совершивший теракт, в результате которого погиб глава республики Александр Захарченко.