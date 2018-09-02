Москвичей сегодня ждет теплая и солнечная погода

В первое воскресенье сентября жителей и гостей столичного региона ждет теплая, сухая и солнечная погода. Температура воздуха превысит климатическую норму начала сентября на пять градусов.

В воскресенье, 2 сентября, столбики термометров поднимутся в Москве до +23-25 градусов. Температура в Московской области составит +22-27 градусов. Ветер северо-восточный, от одного до шести метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба.

«Будет преобладать солнечная, сухая, не по сезону теплая погода. Температура воздуха сегодня превысит климатическую норму на пять градусов», - сообщили синоптики РИА Новости.