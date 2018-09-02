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Как американские спецслужбы пытались завербовать Дерипаску

2 сентября 2018, 08:15 [ «Аргументы Недели» ]

Как американские спецслужбы пытались завербовать Дерипаску
Фото: globallookpress.com

Целых два года ФБР и Министерство юстиции США пытались сделать Олега Дерипаску своим информатором. Они предлагали оказать помощь в получении американской виды и решению остальных юридических проблем.

Взамен они надеялись получить информацию о российской организованной преступности, и о возможной российской помощи кампании президента Трампа в 2016 году. Но все их попытки оставались безуспешными, пишет The New York Times.

Попытка давления со стороны американских спецслужб не единственная. Очень осторожно издание сообщает, что агенты ФБР «предпринимали попытки оценить возможность сотрудничества с примерно полдюжины самых богатых людей России, близких к президенту Владимиру Путину».

Собеседники издания сообщили, что Дерипаска не пошел на сотрудничество с иностранными спецслужбами, более того, он сообщил российским властям о давлении на него и попытках завербовать.

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