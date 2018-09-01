В Геленджике в море взорвался гидроцикл, на котором были мужчина с ребенком

В районе Геленджика в море взорвался гидроцикл, на котором в этот момент катались мужчина с ребенком, пишут "Аргументы недели-Крым".

Соответствующее видео опубликовали очевидцы в соцсетях. По их словам, гидроцикл взлетел на воздух из-за взрыва двигателя. Отмечается, что оба туриста получили тяжелые травмы и находятся в отделении реанимации в больнице Геленджика.

В то же время некоторые пользователи социальных сетей, комментируя произошедшее, заверяют, что инцидент случился не в Геленджике, а за пределами России.

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка.