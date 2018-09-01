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В Геленджике в море взорвался гидроцикл, на котором были мужчина с ребенком
1 сентября 2018, 21:28 [ «Аргументы Недели» ]
В районе Геленджика в море взорвался гидроцикл, на котором в этот момент катались мужчина с ребенком, пишут "Аргументы недели-Крым".
Соответствующее видео опубликовали очевидцы в соцсетях. По их словам, гидроцикл взлетел на воздух из-за взрыва двигателя. Отмечается, что оба туриста получили тяжелые травмы и находятся в отделении реанимации в больнице Геленджика.
В то же время некоторые пользователи социальных сетей, комментируя произошедшее, заверяют, что инцидент случился не в Геленджике, а за пределами России.
Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка.
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