Путин рассказал, какие профессии будут востребованы в будущем

Специалисты высокотехнологичных профессий будут наиболее востребованы в будущем, хотя это не означает, что необходимость в юристах и экономистах отпадет, заявил глава государства Владимир Путин.

По его словам, "это и индустрия больших чисел, их обработка, искусственный интеллект, робототехника, беспилотные летательные, подводные, наземные и какие угодно беспилотные аппараты, это генетика и все, что с ней связано, биология, сельское хозяйство".

При этом, общаясь с победителями международных олимпиад в образовательном центре "Сириус", Путин отметил, что сейчас границы между различными отраслями знаний размываются, поэтому особенно важны будут специалисты, работающие на стыке наук.

Как отметил Владимир Путин, "если мы готовим специалистов только потому, что кто-то считает, что легче стать юристом или экономистом и гораздо сложнее стать хорошим математиком, то это неправильный ориентир".