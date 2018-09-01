Владимир Путин поделился воспоминаниями о дворе своей юности

Владимир Путин на встрече с победителями олимпиад 2017-2018 учебного года и их наставниками рассказал о дворе, в котором он жил в юности. У него было "дворовое детство" и свободное времяпровождение.

Президент России отметил, что одним из главных богатств считает богатство человеческого общения. "Я жил во дворе в прямом смысле колодце. Старый Петербург, Ленинград, самый центр города в трех минутах от Невского проспекта пешком. Там у нас дома ХIХ века. Ну да, был двор, но это пространство", — рассказал Путин. И коллектив был хороший.

На вопрос, видел ли он себя главой государства уже тогда, Владимир Путин ответил, что "конечно нет, разве можно?"