В Крыму в Симферополе прошла акция памяти по Александру Захарченко

На площади имени Ленина в крымской столице сегодня утром началась акция памяти Александра ЗАХАРЧЕНКО – главы непризнанной Донецкой народной республики, который погиб накануне в Донецке, пишут "Аргументы недели-Крым".

На площади в Симферополе установлены портреты и фотографии погибшего, к которым горожане и чиновники возлагают цветы.









Почтить память ЗАХАРЧЕНКО пришел и глава Крыма Сергей АКСЕНОВ, пишет «Крыминформ».

«От рук преступного киевского режима вчера погиб мой друг и соратник, верный служитель своего народа. Подлое нападение. Уверен, что террористы понесут заслуженное наказание. Уверен, что сопротивление народа Донбасса не остановится. Подвиг Александра Владимировича будет всегда жить в наших сердцах», – сказал он.









Отмечается, что премьер-министр отказался отвечать на вопросы журналистов, так как был сильно расстроен.