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В Крыму в Симферополе прошла акция памяти по Александру Захарченко
1 сентября 2018, 19:42 [ «Аргументы Недели» ]
На площади имени Ленина в крымской столице сегодня утром началась акция памяти Александра ЗАХАРЧЕНКО – главы непризнанной Донецкой народной республики, который погиб накануне в Донецке, пишут "Аргументы недели-Крым".
На площади в Симферополе установлены портреты и фотографии погибшего, к которым горожане и чиновники возлагают цветы.
Почтить память ЗАХАРЧЕНКО пришел и глава Крыма Сергей АКСЕНОВ, пишет «Крыминформ».
«От рук преступного киевского режима вчера погиб мой друг и соратник, верный служитель своего народа. Подлое нападение. Уверен, что террористы понесут заслуженное наказание. Уверен, что сопротивление народа Донбасса не остановится. Подвиг Александра Владимировича будет всегда жить в наших сердцах», – сказал он.
Отмечается, что премьер-министр отказался отвечать на вопросы журналистов, так как был сильно расстроен.
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