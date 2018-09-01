Что думает Путин по поводу идеи запретить смартфоны в школах

Глава российского государства Владимир Путин пообещал обсудить с министром просвещения Ольгой Васильевой запрет гаджетов в школах. Ранее эту идею министр со ссылкой на подобный опыт во Франции поддержала. Владимир Путин рассказал, как он смог добиться успеха

Путин отметил, что оценить эффективность той или иной идеи можно только после анализа практики применения. А пока президент не знает, насколько идея эффективна. Так Путин, беседуя с победителями международных олимпиад в образовательном центре "Сириус" в Сочи, ответил на вопрос, считает ли он такие меры действенными.

По мнению Ольги Васильевой, смартфон может использоваться на территории школы для связи, однако во время урока его брать в руки не следует.