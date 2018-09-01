Что думает Путин по поводу идеи запретить смартфоны в школах
1 сентября 2018, 19:23 [ «Аргументы Недели» ]
Глава российского государства Владимир Путин пообещал обсудить с министром просвещения Ольгой Васильевой запрет гаджетов в школах. Ранее эту идею министр со ссылкой на подобный опыт во Франции поддержала.
Путин отметил, что оценить эффективность той или иной идеи можно только после анализа практики применения. А пока президент не знает, насколько идея эффективна. Так Путин, беседуя с победителями международных олимпиад в образовательном центре "Сириус" в Сочи, ответил на вопрос, считает ли он такие меры действенными.
По мнению Ольги Васильевой, смартфон может использоваться на территории школы для связи, однако во время урока его брать в руки не следует.
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