Мария Захарова: На российских кухнях вновь обсуждают политику

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что обсуждение внешней политики на кухне снова вошло в традицию у россиян. Десять лет назад россияне предпочитали обсуждать цены, зарплаты, выставки, сериалы.

Но сейчас из-за Сирии и Украины внешняя политика снова стала популярной темой, считает Захарова. Об этом она заявила в Петербургском гуманитарном университете профсоюзов на торжестве по случаю Дня знаний. Захарова отметила, что на кухне нужна не аналитика, а «железобетонный аргумент», а также упрощенная информация.