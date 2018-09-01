В Сеть попала запись перговоров пилотов загоревшегося Boeing и диспетчеров Сочи

В Сети появилась запись переговоров пилотов Boeing 737 авиакомпании Utair с диспетчерами аэропорта в Сочи. Судя по всему, экипаж воздушного судна не был уверен, что погодные условия позволят посадить машину, но в то же время принял решение повторно заходить не посадку.

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Пользователи Сети отметили в комментариях, что пилоты и диспетчеры в нештатной ситуации вели себя очень спокойно и профессионально. А вот решение – посадить судно вопреки нестандартным погодным условиям целиком и полностью на совести пилотов.

«Решение о посадке и уходе на второй круг, или на запасной аэродром всегда за командиром воздушного судна. Есть понятие стабилизированного захода, и оно в полетном руководстве прописано четко и ясно. А когда командир воздушного судна пытается выслужиться перед руководством - происходит вот это вот. Ну а то что аэродром на берегу моря не готов к авиационным происшествиям - это отдельная тема», - написали пользователи в комментариях.

Многие так же рассуждали о том, что возможно пилоту просто не хватило бы топлива при решении уйти на запасной аэродром. И тут мнения разделились.

«Керосин заливают с запасом да, и когда его остается слишком много, а ситуация опасная, самолёт кружит над аэродромом, чтобы выработать оставшееся топливо. Радует, что из пассажиров никто не погиб», «Керосина заливают впритык, чтобы в случае аварийной посадки минимализировать возможность пожара, что тут и произошло. Было бы наоборот - загорелся бы как спичка», - высказали свое мнение пользователи Сети.

Напомним, в итоге, как мы уже писали, лайнер не смог затормозить на взлетно-посадочной полосе, снес ограждения и загорелся. Была в экстренном порядке произведена эвакуация пассажиров, трое человек были госпитализированы.