Линейки в День знаний в Армянске сократят из-за испарений титанового завода
1 сентября 2018, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]
Время проведения школьных линеек в День знаний в Армянске сократят из-за испарений кислотонакопителей на предприятии «Крымский Титан», пишут "Аргументы недели-Крым".
Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Две малокомплектные школы проведут линейки в актовых залах, время линеек останется прежним. Остальные пять — большие школы, там учатся по 700-800 человек, — проведут линейки на улицах, так как в помещениях дети не поместятся. Линейки сокращены, рекомендации даны: до получаса.
Напомним, жители города пожаловались, что в ночь с 23 на 24 августа в городе произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества. Горожане утверждают, что после инцидента на крышах домов, металлических предметах в квартирах образовался маслянистый налет желтоватого оттенка. В соцсетях опубликованы фотографии, на которых хорошо виден налет, похожий на ржавчину, а также странная дымка в воздухе.
СМИ со ссылкой на пресс-службу ООО «Титановые инвестиции» заявили, что эксперты установили в воздушной среде Армянка превышение концентрации хлористого водорода и что это не связано с деятельностью титанового завода. При этом вице-премьер Игорь МИХАЙЛИЧЕНКО заявил, что причиной выпадения химического вещества стало испарение содержимого кислотонакопителя, которое используется филиалом ООО «Титановые инвестиции».
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