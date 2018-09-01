"Желтый" уровень погодной опасности объявлен на воскресенье в Москве

На воскресенье, 2 сентября, Гидрометцентр объявил в Москве "желтый" уровень погодной опасности. Согласно последней информации, в столице завтра будет сохраняться возможность возникновения пожаров.

Метеорологи отмечают, что погода в Москве в воскресенье будет потенциально опасной для здоровья и жизни граждан, передает сегодня РИА "Новости".

Предполагается, что 2 сентября в городе будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Что касается температуры воздуха, то в дневное время она будет достигать 25-27 градусов, а ночью столбики термометров будут показывать от 14 до 17 градусов выше нуля.