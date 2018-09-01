Первый канал уволил сотрудника, издевавшегося над смертью Иосифа Кобзона

Сотрудники главного телеканала страны вновь оказались в эпицентре скандала. А поводом стали крайне негативные высказывания одного из работников отдела рекламы Первого. Сергей Артемов порадовался смерти Иосифа Кобзона в социальной сети, чем вызвал шквал негодований в свой адрес.

«Ну, наконец-то! Простите. Никогда я не радовался такому. Он это заслужил. Дожили», —написал Артемов в Facebook сразу после смерти певца, но вскоре удалил публикацию. И, скорее всего, пост так и остался бы незамеченным, если бы пользователи не выяснили, что автор является сотрудником Первого канала.

Журналист Евгений Додолев опубликовал скриншот поста и обвинив сотрудника федерального канала в отсутствии человечности.









После разгоревшегося скандала, по некоторой информации, Первый канал принял решение уволить Артемова. Надо сказать, что решение руководства Первого канала пользователи поддержали. «Не, не зря его уволили. Дрянь человек, а мужик, который не может контролировать фонтан своего поноса - мерзость. Вообще жутко видеть все эти отвратные и злобные комментарии о Кобзоне. Как вы живете, какие принимаете решения? Кому вас судить? Ведь и знаете о Кобзоне с чьих-то седьмых перепевов, но весь мир должен узнать ваше гнусное мнение», «Любишь ты человека или нет, это дело каждого. Но вот что бы радоваться чей-то кончине, это даже как-то глупо, по моему мнению. Можно просто промолчать, будет куда умнее, чем писать такие глупости. Все на этом свете не святые», «Неужели напрочь пропали чувство такта и элементарной воспитанности, как можно радоваться кончине человека? В голове не укладывается, верх цинизма и глумления и такие люди в редакторах? Молодые люди совсем утратили чувство сострадания и душевного такта», - возмущались поведением сотрудника федерального канала пользователи.

Но были и те, что счел решение менеджеров канала слишком суровым. «О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды". Я презираю Кобзона и тому много причин, но воздержусь на полгода от едких слов в его адрес. Знаю некоторых его коллег, которые официально выражают соболезнования, но готовы после похорон поднять стопарь не от горя, а от радости. Не надо лицемерия, плиз. Артемову сочувствую, потому как он пал под раздачу. На Первом есть те, кто ненавидел и ненавидит Кобзона, но не обсуждает это публично. Но досталось крайнему!», «Свобода мысли и слова гарантирована Конституцией! Нет ничего страшного в том, что Кобзона кто-то не любит. Никто и не должен его любить-это личное дело каждого! Парня зря уволили!», - написали они.