Пассажиры рейса Сочи - Москва отправились в столицу резервным бортом

Утром в субботу по маршруту Сочи – Москва вылетел резервный борт с пассажирами, которые ранее попали в аварию на другом самолете. Воздушное судно съехало с взлетно-посадочной полосы и было повреждено.

Согласно последней информации представителя авиакомпании UTair, резервный борт отправился в столицу из Сочи в 10.11 по местному времени, передает ТАСС.

Напомним, самолет, прибывший в ночь на 1 сентября из Москвы, съехал в реку, вследствие чего у него были разрушены шасси и колесо, а впоследствии загорелся левый двигатель. Кроме того, сгорело крыло и была повреждена носовая часть. Пострадали восемнадцать человек. От сердечного принципа скончался сотрудник сочинского аэропорта.