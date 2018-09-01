В Госдуме предложили запретить продажу кофеиносодержащих напитков в школах

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко предложил запретить на территории школ продажу кофеиносодержащих напитков. Ранее такие меры приняло руководство Южной Кореи.

Онищенко полагает, что Россия могла бы перенять этот опыт и продолжить данную работу в своей стране. Депутат подчеркнул, что кофеин является практически наркотиком, вызывающим привыкание. Несмотря на это он входит в состав многих энергетических напитков, запрет на продажу которых действует и в РФ, передает РИА "Новости".

По словам Геннадия Онищенко, детская психика такова, что если у ребенка нет чего-то перед глазами, он этим не интересуется. Поэтому такие напитки и следует запретить продавать на школьных территориях.