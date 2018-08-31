В Шатуре на девочку обрушился забор спортплощадки
31 августа 2018, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]
В Шатуре на шестилетнюю девочку обрушилось железное ограждение мини-футбольного поля на улице Советской. Ее отвезли в больницу на «скорой помощи».
В администрации сказали, что будет проводиться проверка ограждения. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.
Заметим, что это место вызывает неоднозначное мнение у жителей. Одни недовольны спортивной площадкой, другие, напротив, выступаю за то, чтобы ее оставили.
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