Скоро будут установлены «умные» счетчики энергоресурсов

Как сообщают эксперты, в квартирах россиян в скором будущем хотят установить «умные» счетчики потребления энергоресурсов, следовательно показатели будут передаваться дистанционным способом.

Специалисты отмечают, что такие приборы учета после 1 января 2020 года должны быть установлены во всех новостройках, как сообщает НСН.

Примечательно, что данное оборудование сможет уменьшить расходы россиян на электроэнергию.