Скоро будут установлены «умные» счетчики энергоресурсов
31 августа 2018, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщают эксперты, в квартирах россиян в скором будущем хотят установить «умные» счетчики потребления энергоресурсов, следовательно показатели будут передаваться дистанционным способом.
Специалисты отмечают, что такие приборы учета после 1 января 2020 года должны быть установлены во всех новостройках, как сообщает НСН.
Примечательно, что данное оборудование сможет уменьшить расходы россиян на электроэнергию.
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