В МИД РФ назвали цель убийства Захарченко
31 августа 2018, 21:41 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство иностранных дел Российской Федерации назвал цель убийства главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. В сообщении ведомства указано, что целью является срыв выполнения Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
«Особо цинично все это выглядит на фоне только что объявленного «школьного» перемирия. Убийство одного из подписантов минского «Комплекса мер» вполне укладывается в исповедуемую Киевом логику силового решения внутриукраинского кризиса», — указано в заявлении.
В ведомстве также подчеркнули, что подобные действия создают серьезную угрозу дестабилизации положения в Юго-Восточном регионе.
МИД призвал правительство Киева отказаться от террористических методов решения внутренних проблем страны.
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