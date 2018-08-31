В МИД РФ назвали цель убийства Захарченко

Министерство иностранных дел Российской Федерации назвал цель убийства главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. В сообщении ведомства указано, что целью является срыв выполнения Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

«Особо цинично все это выглядит на фоне только что объявленного «школьного» перемирия. Убийство одного из подписантов минского «Комплекса мер» вполне укладывается в исповедуемую Киевом логику силового решения внутриукраинского кризиса», — указано в заявлении.

В ведомстве также подчеркнули, что подобные действия создают серьезную угрозу дестабилизации положения в Юго-Восточном регионе.

МИД призвал правительство Киева отказаться от террористических методов решения внутренних проблем страны.