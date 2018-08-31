Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал смерть главы ДНР Александра Захарченко. По его мнению, киевская власть использует грязные методы, чтобы напугать народ Донбасса.

«Очевидно, что за убийством стоит украинская власть. Это подлое, циничное преступление. Киев использует самые грязные методы, чтобы запугать население Донбасса, сломить его, не выполняя при этом никаких своих политических обязательств по нормализации ситуации», - высказался политик.

Глава комитета Госдумы заявил, что хорошо знал Захарченко. Политик уверен, что будет продолжено дело Александра по защите населения Донбасса, сообщают РИА Новости.

При этом Слуцкий также сообщил, что данный теракт на руку только тем, кто против мирного разрешения конфликта на Украине.