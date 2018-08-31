В Приангарье снизилась площадь плодово-ягодных насаждений

Как сообщают эксперты, в Иркутской области многолетними плодовыми насаждениями и ягодными культурами занято 2212 гектаров. Заметим, что это на 31% меньше прежних показателей.

Эксперты считают, что это может быть связана с заменой старых сортов на более продуктивные, например, новинки селекции позволяют на усеченной площади достичь прежнего урожая. Об этом сообщает Телеинформ.

В основном, в Иркутской области завозные яблоки. Но садоводы региона выращивают полукультурные сорта. Так, наиболее удачливые из них – крупноплодные яблони.