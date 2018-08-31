Эксперты: Пиво не подорожает

Эксперты объяснили, какие требования к продукции ожидают производителей пива. Роскачество предложило правительству поменять требования ГОСТ на пиво.

По мнению специалистов, первое, что интересует покупателя – это цены. На ценах это никак не не отразится. Также, в какой-то мере это поможет потребителю быть более уверенным в своем выборе на рынке пива. Ну и самое главное – пивовары недавно сообщили о том, что необходимо согласовать позиции ГОСТа и позиции Роскачества, пишет НСН.