Эксперты: Пиво не подорожает
31 августа 2018, 20:03 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты объяснили, какие требования к продукции ожидают производителей пива. Роскачество предложило правительству поменять требования ГОСТ на пиво.
По мнению специалистов, первое, что интересует покупателя – это цены. На ценах это никак не не отразится. Также, в какой-то мере это поможет потребителю быть более уверенным в своем выборе на рынке пива. Ну и самое главное – пивовары недавно сообщили о том, что необходимо согласовать позиции ГОСТа и позиции Роскачества, пишет НСН.
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