Акция «Челябинск, улыбнись!» продолжится 1 сентября на Кировке
31 августа 2018, 18:58 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В День знаний на главной пешеходной улице города, напротив Театра оперы и балета (где фонтан) продолжится акция «Челябинск, улыбнись!».
Наш фотокор в фирменной футболке, на которой написано название акции, будет снимать улыбки всех, кто пожелает принять участие в фотоконкурсе. До подведения итогов осталось не так много времени, поэтому если вы еще не улыбнулись на камеру, есть отличный шанс сделать это в субботу.
Победители получат призы! Подробнее о конкурсе читайте здесь.
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