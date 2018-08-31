Акция «Челябинск, улыбнись!» продолжится 1 сентября на Кировке

В День знаний на главной пешеходной улице города, напротив Театра оперы и балета (где фонтан) продолжится акция «Челябинск, улыбнись!».

Наш фотокор в фирменной футболке, на которой написано название акции, будет снимать улыбки всех, кто пожелает принять участие в фотоконкурсе. До подведения итогов осталось не так много времени, поэтому если вы еще не улыбнулись на камеру, есть отличный шанс сделать это в субботу.

Победители получат призы! Подробнее о конкурсе читайте здесь.