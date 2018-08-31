Правительство РФ прорабатывает комплекс мер по снижению уровня бедности

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» сообщила, что правительство страны прорабатывает комплекс мер, позволяющие достичь снижения уровня бедности на территории РФ в два раза.

По её словам, в указе президента поставлена амбициозная задача. «Безусловно, правительство и в рамках прогноза социально-экономического развития, который сейчас готовится, в рамках бюджета дополнительно прорабатывает комплекс мер, которые позволят этого показателя достичь», — сообщила вице-премьер.

Напомним, что весной российский лидер Владимир Путин подписал новый «майский указ», который до 2024 года будет определять основные направления развития социальной сферы и экономики, сообщают РИА Новости.