Правительство РФ прорабатывает комплекс мер по снижению уровня бедности
31 августа 2018, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» сообщила, что правительство страны прорабатывает комплекс мер, позволяющие достичь снижения уровня бедности на территории РФ в два раза.
По её словам, в указе президента поставлена амбициозная задача. «Безусловно, правительство и в рамках прогноза социально-экономического развития, который сейчас готовится, в рамках бюджета дополнительно прорабатывает комплекс мер, которые позволят этого показателя достичь», — сообщила вице-премьер.
Напомним, что весной российский лидер Владимир Путин подписал новый «майский указ», который до 2024 года будет определять основные направления развития социальной сферы и экономики, сообщают РИА Новости.
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