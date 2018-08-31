Вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в 14 регионах России

Как сообщают эксперты, были зафиксированы вспышки птичьего гриппа в 14 российских регионах. В зоне риска оказались близкие к Китаю и Монголии территории и регионы бассейнов Волги и Дона.

Как пишет NEWS.ru, вспышки птичьего гриппа в 2018 году замечены на территории 14 субъектов Российской Федерации: Курской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Ульяновской, Нижегородской и Костромской областей, Чувашской и Удмуртской республик и республик Татарстан и Марий Эл.