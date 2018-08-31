Мосгортранс призвал москвичей делать в автобусах селфи с турникетами

Мосгортранс на своей официальной странице в Twitter обратился к жителям столицы с необычной просьбой. Дело в том, что с 1 сентября в наземном транспорте Москвы наступит общий вход во все двери, поэтому необходимо сделать селфи с турникетом.

«Меньше суток – и турникет станет историей. Завтра в наземном транспорте Москвы наступит всеобщий вход во все двери. Так что не забудьте сегодня сделать сэлфи с турникетом. Это уникальный шанс. Не упустите его», — говорится в сообщении ведомства в соцсетях.

Как напоминает издание «Известия», с января 2018 года турникеты убрали из автобусов 80 маршрутов, а с июня – из всех трамваев. В результате это сократило время посадки с 5 минут до 30 секунд.