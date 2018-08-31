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В онкологическом диспансере Новосибирска делают операции на 3D оборудовании

31 августа 2018, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]

В онкологическом диспансере Новосибирска делают операции на 3D оборудовании
pixabay.com

В Новосибирске врачи в онкологическом диспансере теперь делают операции на новейшем 3D оборудовании. Этот метод позволяет избежать больших разрезов, а главное, что выздоровление пациентов идет гораздо быстрее.

По мнению специалистов, это очень хорошее оборудование, с помощью которого виден каждый сосуд, каждый нерв. Это позволяет сократить количество осложнений. Об этом сообщает ОТР.

Примечательно то, что операции для жителей региона проводятся бесплатно по системе обязательного медицинского страхования.

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