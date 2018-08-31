В онкологическом диспансере Новосибирска делают операции на 3D оборудовании
31 августа 2018, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]
В Новосибирске врачи в онкологическом диспансере теперь делают операции на новейшем 3D оборудовании. Этот метод позволяет избежать больших разрезов, а главное, что выздоровление пациентов идет гораздо быстрее.
По мнению специалистов, это очень хорошее оборудование, с помощью которого виден каждый сосуд, каждый нерв. Это позволяет сократить количество осложнений. Об этом сообщает ОТР.
Примечательно то, что операции для жителей региона проводятся бесплатно по системе обязательного медицинского страхования.
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