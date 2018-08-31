Южноуральским детям вновь устроили именитые мастер-классы

РМК во второй раз организовала фестиваль для одаренных детей. На него собралось более 80 ребят из девяти городов Челябинской области. Захватили и мальчишек с девчонками из Екатеринбурга.

Для одаренных деток старались известные режиссеры, артисты и педагоги из Гамбурга, Москвы, Екатеринбурга и Челябинска. Они смогли представить свои мастер-классы по сценической речи, актерскому искусству и танцам в рамках фестиваля «Театральная смена», который уже второй год подряд организует Русская медная компания.

Как рассказала вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова, даже если ребята не пойдут учиться на творческие специальности, этот опыт всегда пригодится им в повседневной жизни.

- На этих мероприятиях ребята учатся слышать друг друга, открываться навстречу людям, говорить с ними о главном, видеть прекрасное, проникать в суть событий, - отметила она. - Мы надеемся, что полученный на «Театральной смене» настрой на созидание поможет этим ребятам преобразить к лучшему жизнь своих ровесников в их родных городах.

По традиции фестиваль закончился гала-концертом, где ребята представили все, чему они научились за 5 дней. А РМК подарила им на память сувениры и подарки.