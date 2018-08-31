МГУ считается лучшим вузом Евразии
31 августа 2018, 13:27 [ «Аргументы Недели» ]
Российские вузы заняли передовые места в рейтинге университетов из стран Евразийского региона, как сообщают эксперты. МГУ имени М.В. Ломоносова, на втором и третьем местах - МФТИ и Томский политехнический университет соответственно.
В общем, в рейтинг вошли 27 российских университетов. Об этом сообщает НСН.
Напоминаем, что Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова является одним из старейших и крупнейших классических университетов России. Также это один из центров отечественной науки и культуры, который расположен в столице.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес