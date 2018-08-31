МГУ считается лучшим вузом Евразии

Российские вузы заняли передовые места в рейтинге университетов из стран Евразийского региона, как сообщают эксперты. МГУ имени М.В. Ломоносова, на втором и третьем местах - МФТИ и Томский политехнический университет соответственно.

В общем, в рейтинг вошли 27 российских университетов. Об этом сообщает НСН.

Напоминаем, что Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова является одним из старейших и крупнейших классических университетов России. Также это один из центров отечественной науки и культуры, который расположен в столице.