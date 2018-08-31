Когда в Карабаше откроют новый торговый центр?

Вчера, 30 августа, губернатор региона Борис Дубровский вместе с председателем совета директоров РМК Игорем Алтушкиным посетили Карабаш. Здесь стало известно о точной дате открытия нового торгово-развлекательного центра, который строит Русская медная компания.

После капремонта детсада, реконструкции местного санатория-профилактория и строительства нового спорткомплекса «Металлург», который стал центром притяжения всех горожан, РМК желает продолжить благоустройство и развитие Карабашского городского округа. На эти цели запланировано направить в целом около трех миллиардов рублей.

Комплекс построят к лету следующего года, на возведения направили 240 миллионов рублей. Тут появятся два кинозала, сетевые магазины, детская зона, многофункциональный центр и большая парковка.

РМК планирует открыть новый ТРК в Карабаше следующим летом, а точнее в июле. Вложения составят 240 миллионов рублей. Подробнее читайте на сайте газеты "Вечерний Челябинск".