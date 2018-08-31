Репост без права переписки

Накануне московского «марша матерей» против уголовных дел за публикации в соцсетях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал подходить к таким делам индивидуально, придерживаться логики и здравого смысла. Это можно понимать как сигнал руководителям МВД и СК, что они перегнули палку и стали для Кремля фактором политической турбулентности, даже если хотели ему услужить. В России возбуждены тысячи дел по обвинениям в экстремизме и терроризме. Но на скамье подсудимых обычно не бородатые подрывники и вербовщики шахидов, а молодые россияне, которые «лайкнули» какой-нибудь смелый пост. Сами правоохранители не видят тут особого злодейства, а лишь проявление свойств системы: если созданы подразделения и выделены бюджеты, они обязаны выдавать показатели. А исполнитель всегда ищет, как справиться попроще. На тех же принципах работают борцы с наркотиками или автоугонами.

Перегнули «палку»

Не прошло и суток после вкрадчивого намёка Пескова, как Следственный комитет попросил отпустить под домашний арест фигуранток дела «Нового величия» 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик. В первую очередь, в их защиту и собрался «Марш матерей». Девушки находились в СИЗО, несмотря на проблемы со здоровьем. У Дубовик ухудшалось зрение, а у Павликовой, которую продержали в холодном автозаке несколько часов, началось воспаление, из-за которого она может стать бесплодной. Все прошения освободить их до суда или хотя бы перевести в больницу были судом отклонены. Но стоило пресс-секретарю президента напомнить о здравом смысле, как само же обвинение попросило о том, что ещё днём раньше категорически отвергало.

Дело «Нового величия» появилось в марте 2018 г.: два десятка молодых людей с оппозицонными взглядами познакомились в телеграмм-канале и стали встречаться в московских «Макдональдсах», разговаривая о том о сём, в том числе и о политике. На одну из таких встреч пришёл полицейский провокатор, предложивший перейти к организации политического движения с уставом, помещением для сборов и распределением ролей. Для этой цели он подыскал и оплатил офис для собраний и написал программу действий, в которой теперь экспертиза видит «признаки пропаганды идеологии насилия». Ни одной политической акции «Новое величие» не провело: поучаствовали только в паре митингах и марше памяти Бориса Немцова. Нынешний подсудимый Павел Ребровский на допросе говорит: «Хотел бы уточнить, что это не организация, а какой-то балаган, поскольку единого мышления в группе не было, а было как в басне Крылова „Лебедь, рак и щука“».

Но следствию удобно видеть в них запрещенную в стране «Аль-Каиду». Как сказано в обвинительном заключении, Аня Павликова и Маша Дубовик хотели «захватить власть, создать временное правительство и принять новую Конституцию». Именно так написано в листовке «Нового величия» за авторством полицейского провокатора. Из материалов дела следует, что 17-летняя сотрудница ветеринарной клиники создала в «Новом величии» отделы — информационный, финансовый, агентурно-вербовочный, юридически-правовой, отдел активных действий. Ведь только если сделать из вчерашних школьников экстремистское сообщество, можно сверлить новые дырки на погонах. А Верховный суд разъяснял, что наличие подразделений — один из признаков сообщества. И провокатор прилежно продвигал эту идею на собраниях «Величия». По словам адвоката Павликовой Ольги Карловой, её подзащитная хотела выйти из организации, но именно внедрённый оперативник её отговорил.

Впрочем, в деле нет свидетельств, что провокатор, проходящий по делу свидетелем, работает в органах. А, значит, и Закон об оперативно-розыскной деятельности, запрещающий операм «подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий», формально не нарушен.

15 августа, когда по Москве под проливным дождём прошёл 1,5-тысячный «Марш матерей», в Барнауле начали рассматривать дела местных «экстремистов» - 19-летнего Даниила Маркина и 23-летней Марии Мотузной. Маркин жестоко оскорбил чувства верующих тем, что разместил в сети «ВКонтакте» несколько мемов о персонаже сериала «Игра престолов»: мол, «Джон Сноу воскрес! Воистину воскрес». Мотузная, как сказано в обвинительном заключении, разместила «ВКонтакте» несколько картинок, «имеющих лингвистические признаки пропаганды превосходства европеоидной расы над негроидной». Например, на фото чернокожий ребёнок с мелом у доски неправильно решил элементарный арифметический пример, а под изображением подпись «Чёрная бухгалтерия». Увиденное оскорбило почему-то не консульство Сенегала, а двух студенток-правоведов из алтайской академии госслужбы. Они же накатали заявление на Маркина.

Показательно, что обвиняемые оказались активными людьми: Мотузная, например, работала волонтёром в штабе одного из оппозиционеров. Неслучайными персонажами вышли томич Вадим Тюменцев и жительница Краснодара Дарья Поклюдова, которые возмущались некоторыми действиями властей. По словам адвоката Саркиса Дарбиняна, на сайтах МВД и Генпрокуратуры есть специальные онлайн-формы, по которым кто-угодно может отправить жалобу на «экстремизм» любого пользователя. А материал под приговоры по экстремистским статьям собирают не только профильные отделы, но и обычные подразделения МВД «для исполнения палочной отчётности». Некоторые регионы отличились особым рвением: Северный Кавказ, Краснодарский край, Татарстан, Чувашия, Поволжье.

Дорепостились

Ещё весной в Госдуму был внесен законопроект, отменяющий уголовную ответственность за публикации в интернете. Предлагается изменить редакцию статьи 282 Уголовного кодекса РФ, которая носит название «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и по которой сегодня можно отхватить до пяти лет. Депутаты Алексей Журалев и Сергей Шаргунов призвали установить, что уголовная ответственность за возбуждение ненависти наступает, только если есть призыв к насилию, если есть реально пострадавшие.

- На сегодня не существует чёткого юридического определения таких понятий, как «экстремизм» или «оскорбление чувств», – говорит адвокат Николай Артамонов. – В каждом случае следствие обращается к одним и тем же экспертам-лингвистам, которые чаще всего выдают нужное следствию заключение. Но так мы дойдём до того, что кого-то оскорбляет вид орущего ребенка, тощей коровы или города Киева.

Депутат Шаргунов во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным просил разобраться с несправедливым преследованием по статье 282: дескать, исполнители на местах чересчур рьяно берутся за «экстрим» - ловить неосторожные высказывания в интернете и подводить их под статью об экстремизме. Президент полностью с Шаргуновым согласился: не нужно всё доводить до маразма и абсурда. Но у каждого ведь своё понимание их границ.

Как следует из доклада правозащитной организации «Агора», если в первом полугодии 2016 г. по статье 282 УК РФ было вынесено 168 приговоров, то в том же периоде 2017 г. – уже 205. Хотя понятие экстремизма законодательно закреплено в 2002 году, вал уголовных дел, связанных с публикациями в интернете, пошёл с 2012 г., когда к уголовной ответственности привлекли 103 пользователя Рунета. По подсчётам «Агоры», в 2013-м было уже 226, в 2014-м — 132, в 2015-м — 203. Из официальной статистики МВД следует, что в 2015 году было зарегистрировано 1308 преступлений экстремистской направленности — на 27,7% больше, чем в 2014-м. И хотя полиция не уточняет, сколько из этих преступлений было совершено через интернет, очевидно, что процент огромный. По данным аналитического центра «Сова», до 90% из 233 обвинительных приговоров, вынесенных в 2015 году за высказывания экстремистского характера, приходится на интернет.

Заволжский районный суд Твери приговорил инженера-механика Андрея Бубеева к двум годам и трем месяцам колонии-поселения за два репоста на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Чувашский активист Дмитрий Семенов понёс ответственность за репост фотографии депутата Виталия Милонова в футболке с надписью про православие и смерть. Привлечь самого Милонова блюстители постеснялись, никого не контачило, когда Семёнов уверял, что отрицательно относится к этому лозунгу. Не закрывать же дело!

Воспитательница детсада и мать-одиночка Евгения Чудновец из Екатеринбурга была возмущена видео с насилием над ребенком, которое нашла в Сети. Выложила его на своей странице: посмотрите, мол, какой ужас, куда смотрят органы. Правоохранители, как оказалось, не дремлют: Чудновец получила пять месяцев за распространение детской порнографии. На жителя Севастополя завели уголовное дело за экстремизм, обнаруженный в его высказывании в адрес болельщиков «Спартака». А суд в Перми оштрафовал местного жителя по статье УК РФ о реабилитации нацизма: он распространил «ложные сведения о нападении СССР на Польшу». Вы удивитесь: как так? Ведь в любой энциклопедии написано, что 17 сентября 1939 г. Красная Армия вторглась в Польшу, известны фото с совместного с вермахтом парада в Бресте. Но у охотников за палками иная логика: в Нюрнбергском трибунале СССР агрессором не называли, значит, обвиняемый отрицает решения Нюрнберга, значит, он нацист и клеветник.

Смоленская журналистка Полина Данилевич разместила две фотографии своего двора: времен немецкой оккупации и сегодняшнюю: мол, в чью пользу разница? Данилевич привлекли за пропаганду нацизма, поскольку на фотографии, взятой с исторического ресурса, были изображены немецкие солдаты и флаг со свастикой. Но по этой логике надо закрывать все военные музеи, включая Центральный исторический, запрещать к показу все военные фильмы, начиная с «Они сражались за Родину».

Сегодня ряд экспертов уже сравнивает происходящее с 1937 годом. Им резонно возражают: сравнили, мол, нос с пальцем. Тем не менее, аналогии с 1930—1932 гг уже не кажутся притянутыми за уши. Например, 20 августа в Петербурге по экстремистской статье начали судить Эдуарда Никитина – за анекдот, опубликованный в соцсети три года назад. Для сравнений со сталинским НКВД не обязательно расстреливать всех подряд. Тревожен факт соревнования между блюстителями, кто больше укатает «неблагонадёжных элементов». Отрадно, что Кремль начинает понимать: это опасно и для него тоже.