19% россиян признались, что искали свою «вторую половинку» на сайтах знакомств

ВЦИОМ провел опрос, по итогам которого выяснилось то, что россияне меньше стали обращаться к помощи друзей и родных для устройства личной жизни. Так, в 2018 году таких было 22% (в 2015-м — 35%). При этом лишь 19% признались, что искали свою «вторую половинку»на сайтах знакомств и в соцсетях (в 2015 году — 22%).

Большинство опрошенных (63%) сказали, что друзья лучше всего помогают в поиске партнера. В брачное агентство обращался лишь 1% (в 2013-м — 6%). Об этом пишет интернет-журнал Мои года.

По мнению экспертов, способы нахождения партнера за последнее время совершенно не изменились. В основном, люди знакомятся через общих знакомых, друзей. Молодежь же стала часто заводить знакомства через интернет.