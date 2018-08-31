«Завалит» ли США российский оборонный заказ?

Как стало известно «Аргументам недели», новый пакет американских санкций, который могут принять в ноябре, коснется, в том числе, критически важных для российского ОПК и космического машиностроения микроэлектронных технологий и комплектующих. И, несмотря на оптимизм чиновников Минпромторга, эти санкции могут серьезно отразиться как на выполнении оборонного заказа, так и на громадье планов звездного ведомства Дмитрия Рогозина.

Если с бытовой техникой все более-менее понятно – электронная «начинка» в основном импортная, то темы возможностей российской военной и космической микроэлектроники фактически носят грифы «секретно» или «совершенно секретно». По этой причине практически все опрошенные «АН» эксперты попросили не называть их имен.

По некоторым данным, полученным «АН» в профильных комитетах Госдумы, до 80% электронных компонентов, в том числе класса «space» (космос) и «military» (военные), используемых при производстве российской военной техники и вооружений, производится за рубежом: США, Европа, Япония, Тайвань, Китай. Америка и ее союзники давно запретили поставки этого вида продукции в нашу страну. Как их все-таки получают – вопрос к российской разведке. Иногда, как это было в 2012 году, скандалы выплывают на поверхность.

Но всё-таки основными поставщиками тех же микропроцессоров для российской оборонки и космической отрасли являются Китай и в меньшей степени Тайвань. Объем этого импорта по крайне приблизительным оценкам составляет порядка двух миллиардов долларов в год. Оставшиеся 20%, которые «идут» в самые закрытые и современные типы нашего ВВТ, делаются в крайне ограниченном количестве на нескольких чудом уцелевших экспериментальных и научных российских предприятиях.

«Все не так однозначно: нельзя говорить, что мы получаем полностью готовые изделия из-за границы или производим их только у себя. Условно представим весь процесс в виде пирамиды, разделенный на три части или уровня. Самый нижний базовый уровень – это интегральные микросхемы. Это электронная схема произвольной сложности (например, СБИС (сверхбольшая интегральная схема), которая имеет более 10 тыс. элементов в кристалле), изготовленная на полупроводниковой пластине, либо безкорпусная, либо помещённая в неразборный корпус. Второй уровень нашей пирамиды – это с помощью проектной аппаратуры и измерительного оборудования, используя специальное программное обеспечение и так называемую библиотеку микросхем, спроектировать новые специализированные схемы, которые требуются под конкретные задачи. Верхний или системный уровень – создать из готовых и протестированных электронных схем изделие по параметрам заказчика, например, микропроцессоры, контролеры, память и т.д.», - пояснил «АН» эксперт в области микроэлектроники.

По его оценке, на нижнем базовом уровне мы практически полностью зависим от импорта интегральных микросхем. «На втором уровне все российские предприятия микроэлектроники находятся в жесточайшей зависимости от симуляционного программного обеспечения таких фирм как Cadens, Synopsys и другие. Это ПО поставляется нам на год и требует ежегодной технической поддержки, при его отключении дизайн центры можно закрывать. Аналогов этому программному обеспечению в России нет», - констатирует эксперт.

Зато системный уровень наш. Видимо, на этот верхний (его еще называют архитектурой процессора) уровень и ориентируются российские чиновники, рассказывая о том, как мы создаем свои суперкомпьютеры или процессоры. Умалчивая о том, что большинство комплектующих физически изготовлены за рубежом. Например, широко распиаренные «Эльбрусы» действительно имеют российскую архитектуру, но производится эта архитектура на тайванской фабрике компании TSMC. Кстати, эта компания очень тесно взаимодействует с американскими предприятия микроэлектроники. И в случае наложения санкций со стороны США враз прекратят сотрудничество с Москвой. Не говоря уже о том, что в процессе производства можно внедрить закладки любого уровня.

«Использование в критически важных отраслях отечественной промышленности микропроцессоров изготовленных не в России, чревато. Недавно разгорелся крупный скандал, когда стало известно, что с 2008 года микропроцессоры и коммуникационные контролеры компаний Intel, AMD и ARM включают от одного до трех микропроцессорных ядер, которые аппаратно защищены от доступа из операционной системы и из прикладной программы. Эти ядра доступны из внешней среды, имеют возможность контролировать весь сетевой поток до того, как к нему будут применены механизмы шифрования. То есть, никакую систему обработки данных на этих микропроцессорах принципиально невозможно защитить от внешних воздействий программным путем», - говорит специалист в области компьютерной безопасности одного из силовых ведомств.

Между тем, практически все «российские суперкомпьютеры» работают на микропроцессорах от Intel. Говорят и Сергей Шойгу планирует в своем технопарке в Анапе открыть вычислительный центр для решения оборонных задач. Решение оборонных задач, Карл, на микропроцессорах потенциального противника! О строительстве своих серьезных фабрик по их изготовлению нет и речи. Даже в программе «Цифровая экономика Российской Федерации»…

Так что же делать уже сегодня, если в ноябре США все-таки введут санкции на поставку в Россию различных изделий микроэлектронной промышленности?

«В данной ситуации есть только один выход: выделить деньги на закупку полупроводниковых пластин на пять лет вперед, а также корпусов для их производства. Пластины без ущерба можно хранить в специальной среде и постепенно вырабатывать. Можно также дополнительно подкупить измерительное и сборочное оборудование, на случай поломки уже закупленного. Общий объем производства микросхем, по моим оценкам, составляет не более 5 млрд. руб. в год. Плюс оборудование. Сумма примерно в 30 млрд. решает все проблемы на пять лет. Но здесь надо спешить - срок изготовления схем 3-6 месяцев. Если введут санкции, то могут и уже готовые пластины задержать», - считает эксперт.

«По чисто военной тематике нужно несколько лет, чтобы нарастить производство микропроцессоров и микроконтроллеров из списка Минобороны (перечень микросхем спецназначения МОП 44 001.01-21) на наших предприятиях. Деньги найдут, но есть другие проблемы. По космосу и атомной промышленности все значительно сложней. Но думаю, как-то выкрутимся», - добавляет он.

Правда, как мы будем выкручиваться если нам перекроют доступ к специальному программному обеспечению ни один из собеседников «АН» ответить не смог.