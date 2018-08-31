ФСИН не знает, куда посадить сменившего пол

Уникальная для нашей страны ситуация произошла на днях в Москве. И мужское, и женское СИЗО отказались принять трансгендера. Пока человека поместили в больницу, дальнейшая его судьба неизвестна.

Конвоиры впервые оказались в замешательстве, как поступить. Девушка поменяла пол не так давно. Сам заключенный уверенно называет себя мужчиной. Но дело в том, что получить новые документы он успел, а вот все необходимые операции на теле закончить к моменту задержания не успели. Поэтому на медосмотрах сначала в женском изоляторе, а потом в мужском пришли к выводу, что ни то, ни другое арестанту не подходит.

В итоге Назар Гулевич, совсем не похожий на девушку, оказался в одиночной палате-камере больницы «Матросской тишины», где могут находиться и леди, и джентльмены.

Стоит отметить, что особенно с учетом ситуации многим показалось довольно странным решение суда поместить обвиняемого в СИЗО. Его подозревают в мошенничестве, а за преступления в сфере предпринимательской деятельности обычно оставляют под подпиской или под домашним арестом.