Васильева убеждена, что в первом классе школы не должно быть оценок

Министр просвещения России Ольга Васильева в рамках общероссийского родительского собрания сделала важное заявление. По словам главы ведомства, в первом классе школы не должно быть никаких оценок.

Васильева подчеркнула, что малышам не следует ставить оценки, поскольку они не приведут ни к чему хорошему. Министр отметила, что у маленьких детей для успешной учебы должна быть очень сильная мотивация, а при помощи отметок добиться этого невозможно, передает в пятницу, 31 августа, РИА "Новости".

По мнению Ольги Васильевой, оценки необходимы для учеников средней и старшей школы, так как обни объективно демонстрируют уровень знаний школьника.