Васильева убеждена, что в первом классе школы не должно быть оценок
31 августа 2018, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]
Министр просвещения России Ольга Васильева в рамках общероссийского родительского собрания сделала важное заявление. По словам главы ведомства, в первом классе школы не должно быть никаких оценок.
Васильева подчеркнула, что малышам не следует ставить оценки, поскольку они не приведут ни к чему хорошему. Министр отметила, что у маленьких детей для успешной учебы должна быть очень сильная мотивация, а при помощи отметок добиться этого невозможно, передает в пятницу, 31 августа, РИА "Новости".
По мнению Ольги Васильевой, оценки необходимы для учеников средней и старшей школы, так как обни объективно демонстрируют уровень знаний школьника.
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