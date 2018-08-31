Летом 2018 года Байкальск вошел в ТОП-5 популярных у туристов малых городов России. Также не отстает и Суздаль во Владимирской области, Сортавала в Карелии, Переславль-Залесский в Ярославской области и Жигулевск в Самарской области.

По данным экспертов, туристы отдыхали летом в Байкальск в среднем около пяти дней и тратили на проживание 2,6 тысячи рублей в сутки на семью. Об этом сообщает Телеинформ.