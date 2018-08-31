В Сибири женщина 77 лет скрывала свой возраст в страхе перед уголовным делом

Жительница Черемховского района в Иркутской области спустя почти 80 лет обратилась в суд за восстановлением документов, после того как изменила свою истинную дату рождения.

Женщина 77 лет скрывала данные о себе, опасаясь уголовного наказания. В годы ВОВ она уничтожила свидетельство о рождении, утаив от военкомата свой несовершеннолетний возраст, сообщает пресс-служба районного суда.

Еще в далеком 1941 году она хотела пойти на фронт, но поскольку была еще несовершеннолетней, пришлось решиться на обман. В заявлении, поданном в военкомат, она прибавила себе несколько лишних месяцев.

Ныне 95-летняя Мария Ивановна тогда была призвана в армию и прошла всю Великую Отечественную войну. Все эти годы она скрывала обман и даже дни рождения отмечала в вымышленную дату.

После ее окончания Мария также никому не призналась, что ее дата рождения не настоящая: боялась уголовного наказания. Однако теперь женщина обратилась в суд по семейным обстоятельствам.

«Если бы не необходимость вступить в наследственные права, так и унесла бы эту тайну с собой в могилу», - пояснила она.